Lula deve indicar Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia, e Ana Moser, no Esporte

O senador Alexandre Silveira (PSD) deve ser o ministro de Minas e Energia no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e a ex-jogadora de vôlei Ana Moser assumir o Ministério do Esporte, apurou a Record TV.

Alexandre Silveira tem 52 anos, é senador e foi relator da PEC do estouro na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Bacharel em direito e servidor público da área da segurança, ele esteve à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura entre 2003 e 2006. Foi deputado federal por dois mandatos e, entre 2011 e 2014, atuou como secretário de Gestão e de Saúde no Governo de Minas Gerais.

Ana Moser tem 54 anos e é empreendedora social. Medalhista olímpica como jogadora de vôlei, ela desenvolveu em 1998 um projeto de formação de atletas baseado no ensino de voleibol em escolas públicas e privadas. Atuou também como comentarista de jogos na televisão.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar até o fim da semana os nomes dos 37 ministros escolhidos para o próximo governo, segundo o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Lula fará um pronunciamento na quinta-feira. O governo eleito afirma que o aumento do número de ministérios não terá impacto financeiro e que a estrutura está pronta, assim como o organograma de cada pasta.

