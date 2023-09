Lula diz que cirurgia no quadril é simples, mas que tem medo de anestesia

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que, se depender dele, não ficará nem um dia afastado da Presidência por causa da cirurgia que fará na sexta-feira, 29. Ele afirmou, porém, ter medo de anestesia.

O petista declarou estar tranquilo para "ir sexta-feira ao hospital, internar, fazer a minha cirurgia, e quem sabe na segunda-feira já estar outra vez trabalhando".

"Se depender de mim eu não fico nem um dia afastado", disse ele a jornalistas no Itamaraty depois de reuniões com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chính.

"Se depender de mim, na segunda-feira, para a surpresa do Stuckert (Ricardo Stuckert, fotógrafo da Presidência da República), eu estarei lá no Palácio do Planalto despachando ou no Alvorada", disse o presidente da República.

"É uma cirurgia que a ciência domina bem, não é nenhuma novidade. Obviamente é sempre cirurgia, é sempre anestesia. E, se vocês querem saber da verdade, o que eu tenho mesmo é medo de anestesia", declarou Lula. "Mas os médicos dizem que a anestesia avançou muito, não é como no passado mais, é mais tranquilo", afirmou o presidente.

Lula fará uma cirurgia no quadril para tratar as dores que sente na "cabeça do fêmur", como costuma dizer. A operação será na unidade de Brasília do Hospital Sírio-libanês.