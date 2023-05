Lula empossa membros do Conselhão; novo colegiado terá 246 integrantes

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã desta quinta-feira (4) de uma sessão que marcou a instalação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o famoso Conselhão. Ele deu posse aos 246 integrantes que farão parte do colegiado. Entre os conselheiros, estão executivos, blionários, ativistas, influencers, artistas, empresários, entre outros (leia a lista completa no fim da reportagem).

O Conselhão volta a funcionar após quatro anos — o colegiado tinha sido extinto em 2019 pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O órgão será responsável por assessorar o chefe do Executivo na formulação de políticas e diretrizes destinadas ao desenvolvimento econômico social sustentável.

Segundo o governo, além de elaborar indicações normativas, propostas políticas e acordos de procedimento, o Conselhão vai apreciar projetos de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico social sustentável e articular as relações do Executivo com os representantes da sociedade civil e de setores que estarão representados no colegiado, entre eles movimentos sociais, setor financeiro, agronegócio e fintechs.

Veja Também

O Conselhão será presidido por Lula e terá como membros o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e cidadãos brasileiros de “ilibada conduta” e “reconhecida liderança”.

De acordo com o Palácio do Planalto, “os membros do Conselhão terão o propósito compartilhado de pensar o desenvolvimento do país em um ambiente democrático de debate”. Com a instalação do órgão, serão criados grupos temáticos de trabalho que tratarão de discussões específicas de cada área.

Veja a lista completa dos conselheiros escolhidos pelo governo para compor o colegiado:

1 - Eraí Maggi Scheffer

2 - Erasmo Carlos Battistella

3 - Gilberto Tomazoni

4 - João Martins da Silva Jr.

5 - José Henrique Cutrale

6 - Luis Roberto Pogetti

7 - Marcos Antonio Molina dos Santos

8 - Paulo Sousa

9 - Rubens Ometto

10 - Sérgio Bortolozzo

11 - Teresa Vendramini

12 - Abílio dos Santos Diniz

13 - Glauco Humai

14 - Ilson Mateus

15 - José Roberto Tadros

16 - Luiza Helena Trajano

17 - Patriciana Maria de Queirós Rodrigues

18 - Sérgio Zimerman

19 - Alessandra França

20 - Ana Karina Bortoni Dias

21 - Ana Paula Vescovi

22 - Cristina Junqueira

23 - Dirlene Silva

24 - Gilson Finkelsztain

25 - Isaac Sidney Menezes Ferreira

26 - José Garcia Netto

27 - Lucas Vargas

28 - Luiz Carlos Trabuco Cappi

29 - Marcelo Kayath

30 - Milton Maluhy Filho

31 - Nelson Azevedo Jobim

32 - Alcione Albanesi

33 - André Passos Cordeiro

34 - Bruno Queiroga

35 - Bruno Sindona

36 - Carla Crippa

37 - Carlos Erane de Aguiar

38 - Claudio Medeiros

39 - Eduardo Calderari

40 - Eduardo Vassimon

41 - Elbia Gannoum

42 - Fernando Augusto Quintella

43 - Francisco Gomes Neto

44 - Gino Paulucci Jr

45 - José Carlos R. Martins

46 - Joseph Couri

47 - Josué Gomes

48 - Juliana Marra

49 - Lucas Kallas

50 - Marcelo Pereira Malta de Araujo

51 - Márcio de Lima Leite

52 - Marcos Marinho Lutz

53 - Nelson Mussolini

54 - Pedro Ivo Moura

55 - Pedro Wongtschowski

56 - Roberto Bischoff

57 - Robson Braga de Andrade

58 - Rodrigo Navarro

59 - Rosilda Prates

60 - Venilton Tadini

61 - Vicente Abate

62 - Victor Bicca

63 - Ademir Venturin

64 - Benilda Brito

65 - Cristina Pinho

66 - Eduardo Wurzmann

67 - José Ricardo Montenegro Cavalcante

68 - Manoel Monteiro

69 - Marcio Lopes de Freitas

70 - Maria da Glória Guimarães dos Santos

71 - Rosilane Jardim Vicente dos Santos

72 - Viviane Sedola

73 - Adriana Barbosa

74 - Ana Fontes

75 - Caio Magri

76 - Frank Rogieiri Souza de Almeida

77 - Liel Miranda

78 - Marcelo Moraes

79 - Marina Grossi

80 - Nina Silva

81 - Candido Júnior

82 - Chaim Zaher

83 - Chieko Aoki

84 - Débora Guerra

85 - Duda Falcão

86 - Edson Lopes

87 - Eduardo Navarro

88 - Edvaldo Viera

89 - Emanuel Teles Oliveira

90 - Janete Vaz

91 - Jeanine Pires

92 - Jorge Moll Filho

93 - José Felix

94 - José Seripieri Filho (Junior)

95 - Luciano Dias Monteiro

96 - Marcelo Abritta

97 - Pedro Godoy Bueno

98 - Rodrigo Galindo

99 - Vander Costa

100 - Atílio Rulli

101 - Claudine Bayma

102 - Conrado Leister

103 - Fábio Coelho

104 - Fabrício Bloisi

105 - Helio Rotenberg

106 - Ingrid Barth

107 - Jeovani Salomão

108 - Laércio Cosentino

109 - Marcos Stefanini

110 - Nayana Sampaio

111 - Rodrigo Dienstmann

112 - Silvia Penna

113 - Tânia Cosentino

114 - Adilson Monteiro Alves

115 - Ale Youssef

116 - Bela Gil

117 - Cristina Assunção

118 - Ennio Candotti

119 - Felipe Neto

120 - Glória Caputo

121 - Jorge Furtado

122 - Leila Pereira

123 - Wolf Kos

124 - Zienhe Castro

125 - Ana Carolina Lima Costa

126 - Fernando Guimarães

127 - Patricia Audi

128 - Rosângela Lyra

129 - Cristiana Menezes Santos

130 - Dora Cavalcanti

131 - Floriano de Azevedo Marques

132 - Marcus Vinicius Furtado Coêlho

133 - Priscila Pamela C. Santos

134 - Vera Lúcia

135 - Walfrido Warde

136 - Wilson Ramos Filho (Xixo)

137 - Braulina Aurora

138 - Davi Kopenawa

139 - Fernanda Burle

140 - Franklin Felice

141 - Júlio Lancellotti

142 - Katia Maia

143 - Keila Simpson

144 - Marco Aurélio Carvalho

145 - Maria Judite da Silva Ballerio Guajajara

146 - Martinha Clarete Dutra dos Santos

147 - Nalu Faria

148 - Reinaldo Bulgarelli

149 - Rodrigo Fernandes Afonso

150 - Rosangela Hilário

151 - Sueli Carneiro

152 - Zélia Amador de Deus

153 - Alcielle dos Santos

154 - Ana Inoue

155 - Claudia Costin

156 - Denis Mizne

157 - José Vicente

158 - Maria Paula Dallari Bucci

159 - Marlova Jovchelovitch Noleto

160 - Neca Setúbal

161 - Priscila Cruz

162 - Roseli de Deus Lopes

163 - Silvio Meira

164 - Vitor Magnani

165 - Alexandra Segantin

166 - Carlos Antonio Luque

167 - Deh Bastos

168 - Emerson Kapaz

169 - Esther Bemerguy

170 - Gabriel Chalita

171 - Germano Rigotto

172 - Glauco Arbix

173 - Helena Nader

174 - Laura Carvalho

175 - Lígia Moreiras

176 - Lilia Schwarcz

177 - Marcel Fukayama

178 - Margareth Matiko Uemura

179 - Maria Elisa Baptista

180 - Nath Finanças

181 - Nina da Hora

182 - Patricia Villela Marino

183 - Ricardo Manuel dos Santos Henrique

184 - Tania Bacelar

185 - Walfrido dos Mares Guia

186 - Claudio Luiz Lottenberg

187 - Ludhmila Hajjar

188 - Roberto Kalil Filho

189 - Rosana Onocko Campos

190 - André Junqueira Ayres Villas Boas

191 - Elisa Wandelli

192 - Graça Costa

193 - Ilona Szabo

194 - Renata Piazzon

195 - Rodrigo Sabatini

196 - Virgílio Viana

197 - Aline Sousa

198 - Antonia Cleide Alves

199 - Ayala Ferreira

200 - Bruna Brelaz

201 - Camila Moradia

202 - Douglas Belchior

203 - Francisco Dal Chiavon

204 - Heloisa Soares

205 - João Carlos Nogueira

206 - Josué Rocha

207 - Kleber Karipuna

208 - Leonildo José Monteiro

209 - Maysa Benevides Gadelha

210 - Preto Zezé

211 - Raimundo Bonfim

212 - Rene Silva dos Santos

213 - Vercilene Dias

214 - Adalberto Souza Galvão (Bebeto)

215 - Adilson Gonçalves de Araújo

216 - Adriana Marcolino

217 - Airton Cano

218 - Alessandro de Conceição "Sorriso"

219 - Antônio Augusto de Queiroz (Toninho)

220 - Antonio Fernandes dos Santos Neto

221 - Aristides Veras dos Santos

222 - Clemente Ganz Lúcio

223 - Deyvid Souza Bacelar da Silva

224 - Enilson Simões de Moura

225 - Eunice Cabral

226 - Heleno Manoel Gomes Araújo Filho

227 - Ivone Maria da Silva

228 - João Domingos Gomes dos Santos

229 - Júlio Barbosa

230 - Juvandia Moreira Leite

231 - Márcia Caldas Fernandes

232 - Maria Auxiliadora dos Santos

233 - Maria Cleide Queiroz

234 - Miguel Torres

235 - Moacyr Roberto Tesch Auersvald

236 - Moisés Selerges

237 - Mônica Veloso

238 - Nilza Pereira

239 - Ricardo Patah

240 - Sérgio Butka

241 - Sérgio Luiz Leite

242 - Sergio Nobre

243 - Marcos Guerra

244 - Luana Genot

245 - Alberto Borges

246 - Cláudio Loureiro