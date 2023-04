Lula garante não guardar rancor de militares e afirma que "Exército não é mais de Bolsonaro"

publicidade

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira que foi a uma cerimônia em comemoração ao Dia do Exército para mostrar que não tem mais rancor com os militares e afirmou, também, que o “Exército não é mais de [Jair] Bolsonaro”, em uma crítica ao ex-presidente.

"Todo mundo sabe o quanto eu andava magoado com os militares desse país por conta de tudo que aconteceu. Fiquei a noite inteira pensando: ‘Vou ou não vou?’. Tomei a decisão de ir e acho que foi Deus que me ajudou a decidir porque eu fui para mostrar que eu não guardo rancor", comentou o presidente.

"Esse Exército não é mais de Bolsonaro, é o Exército de Caxias, é o Exército Brasileiro que tem função constitucional", completou Lula, em referência ao patrono do Exército, Duque de Caxias. A cerimônia de celebração ao Dia do Exército ocorreu no Quartel-General do Exército em Brasília. Durante a solenidade, foram condecorados diversos militares e civis com a Ordem do Mérito Militar, criada em 1934 para premiar cidadãos que prestaram serviços notórios à Força.

No evento, o general Tomás Miguel Paiva, comandante do Exército, afirmou que a Força é "apolítica, apartidária, imparcial e coesa", além de ser comprometida com a "defesa da pátria, da independência, da República e da democracia". "Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e na solidariedade do povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares, herdeiros dos heróis de Guararapes e fiéis guardiões da nossa soberania", disse ele.

