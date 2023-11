Lula no RS: vinda será definida até o início da tarde

publicidade

A possível vinda do presidente Lula (PT) ao Rio Grande do Sul deverá ser definida até o início da tarde desta sexta-feira. A expectativa, nos bastidores, é que o petista sobrevooe as regiões do RS e de Santa Catarina, em função dos problemas provocados pelas condições climáticas.

Em duas situações anteriores, em que ocorreram enchentes e mortes, como em setembro e outubro, o presidente não veio, o que gerou críticas de opositores. Ao mesmo tempo, ministros e o vice-presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vieram ao Estado.

Na última semana, as chuvas voltaram a causar mortes e prejuízos em regiões do Rio Grande do Sul.

