Lula participa de evento com 200 empresários do Brasil e de Portugal nesta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta segunda-feira com cerca de 200 empresários brasileiros e portugueses num evento em Portugal. No encontro serão debatidas as possibilidades de atração de investimentos bilaterais e os potenciais a ser explorados pelos dois países em áreas como transição energética, saúde e mobilidade urbana.

Lula será recebido pelo primeiro-ministro português, António Costa. Também estarão presentes a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. No sábado, após encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, em Lisboa, o presidente Lula deu o tom da importância que há numa maior aproximação entre empresários brasileiros e portugueses para o fortalecimento das relações comerciais das duas nações.

"Temos um potencial extraordinário para dobrar o fluxo de comércio exterior entre nossos países. Podemos ser mais ousados. Permitir que nossos empresários e ministros conversem mais. Discutam mais em busca de perspectivas de futuro no financiamento de nossas indústrias e produtos. O papel de um governante é abrir as portas, mas quem sabe fazer negócio e tem competência para isso são os empresários", afirmou.

Realizado no Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), o encontro também terá a participação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), co-organizadora do evento. Há expectativa da assinatura de um memorando de entendimento entre a Apex e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep).

