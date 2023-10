Lula pede intervenção humanitária internacional para salvar crianças do conflito no Oriente Médio

publicidade

Em nota publicada nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um “apelo à Organização das Nações Unidas (ONU) e à Comunidade Internacional para por fim no que chamou de “mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio”.

Lula chamou atenção para as crianças que estão sendo vítimas do conflito, em ambos os lados. “É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito."

Por fim, o presidente pediu uma intervenção humanitária internacional para um cessar fogo em defesa das crianças. “ É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra”. Lula também frisou que o Brasil, como atual presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, está fazendo todos os esforços para cessar em definitivo o conflito.