Lula planeja cirurgia no quadril para o dia 29 de setembro

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja fazer a cirurgia para resolver as dores no quadril na última semana de setembro, provavelmente no dia 29. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Lula reclama há meses de dores no fêmur.

Também conhecido como osteoartrose, esse problema é caracterizado pelo desgaste das cartilagens articulares, que são os tecidos que revestem a extremidade dos ossos.

A artrose de quadril leva a um desgaste especificamente da articulação formada pela conexão da cabeça do fêmur (osso da coxa) com o acetábulo (a parte do osso da pelve, que se liga ao fêmur). De acordo com o ortopedista Leandro Ejnisman, do Hospital Israelita Albert Einstein (SP), especializado em quadril, quando dois ossos assim se encaixam, as cartilagens que os revestem funcionam como amortecedores. São elas que permitem movimentos harmônicos e indolores.

Ele fez um procedimento para aliviar o desconforto em 26 de julho e disse que faria a cirurgia para corrigir definitivamente o problema em outubro.

Veja Também