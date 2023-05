Lula recebe Lira e líderes no Congresso para discutir projeto das Fake News

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã desta terça-feira (2) com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e líderes governistas no Congresso para debater sobre o projeto de lei das Fake News, e avaliou a possibilidade de adiar a votação da matéria, que está prevista para acontecer nesta tarde. O encontro não estava na agenda das autoridades.

Os líderes do governo na Câmara e no Senado, José Guimarães (PT-CE) e Jaques Wagner (PT-BA), respectivamente, além de ministros do governo, estiveram na reunião. O Palácio do Planalto passou a cogitar mais tempo para que o projeto seja votado após big techs começarem campanhas contra a matéria.

Ofensiva

Nos últimos dias, empresas como Google e Twitter iniciaram uma ofensiva contra o projeto, principalmente porque o PL propõe uma regulamentação para as chamadas big techs, prevendo que as companhias paguem por conteúdos jornalísticos que publicarem, como já ocorre, por exemplo, na Austrália.

O Google usou a própria página inicial de buscas para publicar artigos criticando a proposta de regulamentação das plataformas digitais. Um dos textos publicados pelo Google tem como título "PL das Fake News pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira". Em outro artigo, o Google afirma que o PL "pode piorar a sua internet".

Também preocupa o governo o movimento da oposição para barrar o projeto. Deputados do PL consideram a proposta como uma forma de promover a censura e sustentam esse ponto de vista para se posicionar contra a proposta.