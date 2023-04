Lula sanciona reajuste de 9% aos servidores federais; impacto ultrapassa R$ 11 bilhões

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta sexta-feira, 28, o projeto que garante reajuste de 9% no salário dos servidores federais civis, incluindo aposentados e pensionistas. A medida atinge mais de um milhão de pessoas e impacta em aproximadamente R$ 11,6 bilhões os cofres públicos este ano. Logo após assinar o texto, Lula falou que o aumento faz parte de um processo de reconstrução do diálogo com os servidores públicos.

“Vamos ter que fazer concursos em várias carreiras para repor [a defasagem no serviço público]”, adiantou, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

O aumento vale para os salários a partir de maio, começando a ser pago em 1º de junho. Além disso, os servidores terão R$ 200 a mais no auxílio-alimentação, o que representa aumento de 43,6% no valor do tíquete.

O acordo entre o governo federal e as entidades representativas de servidores foi assinado em 24 de março. Mas a garantia do reajuste só foi possível a partir da aprovação, pelo Congresso, do projeto de lei que liberava o crédito. A proposta foi aprovada na quarta-feira, 26, na sessão conjunta entre a Câmara e o Senado.

Relembre as negociações

O reajuste aos servidores é uma promessa de campanha de Lula. Em fevereiro, ele propôs aumento de 7,8%, o que foi rejeitado pelas categorias com a justificativa de que o índice estava abaixo das perdas da inflação.

A contrapartida sugerida foi de 13,5%, além de um aumento maior no auxílio-alimentação a fim de alcançar o montante pago aos servidores do Judiciário e do Legislativo. O valor pago ao Judiciário é de R$ 1.182 por mês. A proposta formal da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho que foi aceita pela categoria é a de 9% e mais R$ 200 no auxílio.

Veja Também