Lula se emociona e promete "combater desigualdade dia e noite" após receber faixa de presidente

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após subir a rampa e receber a faixa presidencial neste domingo, fez um forte e emocionado discurso contra o que classificou de "retrocessos dos últimos quatro anos". Foram cerca de 28 minutos de discurso, em que ele enfatizou: "Eu e meu companheiro vice, Geraldo Alckmin, assumimos o compromiso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade do nosso país".

Lula fez referências à frente ampla montada antes e ao longo da campanha eleitoral e buscou ser conciliador, mesmo contra ferrenhos opositores. "Quero me dirigir aos que optaram por outros candidatos: vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, não apenas para quem votou em mim. Pelo futuro de todos", salientou.

"A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra e uma família vivendo em desarmonia. Hora de reatar os laços", acrescentou Lula. "Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país", emendou o presidente.

Veja Também

Antes, ele fez referência aos que lhe deram apoio quando esteve preso no Paraná, antes dos processos contra ele serem extintos pelo STF. "Quero começar fazendo uma saudação especial a cada um e cada uma de vocês, uma forma de lembrar e retribuir o carinho e força que recebi todos os dias do povo brasileiro na vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida", comentou. "Hoje num dos dias mais felizes, a saudação que faço não poderia ser outra. Boa tarde povo brasileiro!"

"Não existem dois Brasis. Somos um único povo, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras. Compartilhamos uma mesma virtude, não desistimos nunca", afirmou Lula. "Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, sabemos que é tempo de replantio. Que a primavera há de chegar e ela já chegou", sublinhou o mandatário. "Hoje a alegria toma posse do Brasil, de braços dados com a esperança."

Lula lembrou do seu primeiro discurso de posse e do combate à fome, que relatou ter sido cumprido durante seus mandatos. Ele embargou a voz e foi às lágrimas, contudo, ao citar que a extrema pobreza voltou e citar cenários disso dos últimos anos. "Muito do que fizemos foi desfeito de forma irresponsável e criminosa. A fome está de volta, não por obra da natureza, força do destino. É um crime, o mais grave de todos que foram cometidos contra o povo brasileiro", apontou. "É filha da desigualdade, a mãe dos grandes males que atrasa o desenvolvimento do Brasil", definiu, citando ainda cenas recentes de famílias buscando restos de osso em açougues e mercados, o que interrompeu seu discurso com lágrimas novamente..

"PELAS MÃOS DO POVO BRASILEIRO" | Lula recebeu a faixa presidencial de um grupo de pessoas. Entre elas, havia um menino negro, um idoso, um homem com deficiência física, uma mulher negra e um indígena.



📹 POOL / AFP pic.twitter.com/osJVkPvkt5 — Correio do Povo (@correio_dopovo) January 1, 2023

"Se queremos construir nosso futuro, conviver num país desenvolvido para todos e todas, não pode haver espaço para tanta desigualdade", destacou o presidente. "A real grandeza de um país se mostra na felicidade do seu povo. E ninguém é feliz de fato em meio a tantas desigualdade."