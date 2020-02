Lula se encontra com Papa Francisco para discutir desigualdade e política ambiental

publicidade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira com o Papa Francisco, no Vaticano, em uma audiência que serviu para os dois discutirem basicamente duas questões: a desigualdade e as políticas ambientais. Por cerca de uma hora, Lula e o argentino Jorge Mario Bergoglio falaram sobre as formas de fazer um mundo mais justo e fraterno. A viagem foi autorizada pela Justiça brasileira.

“Fiquei muito satisfeito com o encontro com o Papa Francisco. Se todos os seres humanos atingirem os 84 anos com a força, a disposição e a garra que ele tem para levantar temas instigantes para o debate, podemos encontrar soluções mais fáceis”, disse o ex-presidente em uma live no perfil oficial no Facebook.

Na coletiva, Lula também revelou que irá visitar três centrais sindicais italianas, que fizeram o convite para o ex-presidente ir até Roma. “Todo mundo sabe que o mundo está ficando está mais desigual e que os trabalhadores estão perdendo direitos. Muitas das conquistas que tivemos no século XX estão sendo derrubadas pela ganância dos interesses empresariais e financeiros”, disse Lula, lembrando que as centrais da Itália eram um exemplo para ele durante a atividade sindical no Brasil.