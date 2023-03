Lula tem pneumonia leve e adia viagem para a China

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com pneumonia leve e precisou adiar sua visita à China para o domingo, de acordo com informações publicadas no perfil oficial do mandatário no Twitter. A condição foi constada após exames feitos nessa quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China. #EquipeLula — Lula (@LulaOficial) March 24, 2023

A viagem de Lula tem como objetivo o fortalecimento das negociações bilaterais no ramo agro. A nação governada pelo presidente Xi Jinping é o principal parceiro comercial do Brasil no setor. Nessa quinta, a China suspendeu o embargo às importações de carne bovina, que estava em vigor desde fevereiro.

Um protocolo bilateral assinado em 2015 por Brasil e China estabelecia a suspensão imediata e voluntária das exportações da carne bovina brasileira em caso de identificação de "vaca louca", mesmo sendo atípico. Após a detecção do caso do Pará, o Brasil suspendeu voluntariamente a venda de carne bovina ao gigante asiático. "A Administração Geral das Alfândegas atribui grande importância a isso (suspensão voluntária), realizou várias rodadas de consultas técnicas com o lado brasileiro e organizou especialistas para realizar uma avaliação de risco no sistema brasileiro de prevenção e controle da doença da vaca louca", afirmou o governo chinês.

Segundo informações do Planalto, o país asiático chegou a ter 31,9% de participação nas exportações, totalizando um valor de US$ 50,79 bilhões. Além da carne bovina, o país chinês também é protagoniza no envio de soja em grãos, carne bovina in natura, carne de frango in natura, celulose, açúcar de cana em bruto e algodão.

