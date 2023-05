Lula tenta resolver divergência sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas, diz Barbalho

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dialoga com os governadores do Pará e do Amapá sobre a possibilidade de extração de petróleo na Foz do Amazonas, localizada na divisa entre os dois estados. O chefe de estado também vai mediar conflito entre os ministérios de Meio Ambiente e de Minas e Energia sobre a questão, como afirmou o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) nesta segunda-feira (15), durante o evento Esfera Brasil, em São Paulo.

A Petrobras já fez um pedido de licença para exploração da região para o Ibama, mas ainda não obteve resposta. Barbalho defendeu o direito da estatal de pesquisar a possibilidade de exploração, desde que haja "compatibilização ambiental". "Defendo que o Ibama permita que a Petrobras possa pesquisar e, a partir daí, estabeleça os critérios ambientalmente corretos, qual metodologia e mecanismo por meio dos quais pode ser feita a exploração com o menor impacto possível e, consequentemente, permitir que essa oportunidade possa surgir", disse o governador paraense.

Veja Também

Barbalho ponderou que, em tese, pode ser "contraditório" defender a exploração de combustíveis fósseis "no momento em que se discutem energias renováveis", mas que vê o projeto como uma oportunidade para esta década. "Talvez seja uma discussão que a gente possa fazer daqui a 50 anos, mas neste momento o Brasil tem condição de abrir mão de uma oportunidade de exploração sustentável de combustível fóssil?", questionou.

As tentativas de licenciamento da área começaram em 2014, mas não avançaram, de acordo com relatórios do Ibama. Em 2018, o órgão negou a emissão de licença ambiental para a perfuração marítima com objetivo de exploração de blocos de petróleo e gás na Foz do Amazonas.