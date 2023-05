Lula volta a criticar Selic e presidente do Banco Central: "Não tem compromisso com o Brasil"

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a atacar neste sábado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a política de juros da instituição, que manteve a Selic em 13,75%. Segundo o petista, Campos Neto "não tem compromisso com o Brasil", mas sim com o governo anterior, em referência à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, "que o indicou".

"Os trabalhadores não suportam mais a taxa de juros. O [Henrique] Meirelles tinha mais responsabilidade. Esse cidadão [Campos Neto] não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com aqueles que gostam de juros altos. Não há outra explicação", afirmou o presidente durante coletiva de imprensa em Londres, na Inglaterra.

Na entrevista, Lula disse que não "bate" no Banco Central como instituição, mas na política de juros porque "não concorda". O petista criticou ainda afirmações recentes de Campos Neto de que, para o país atingir a meta de inflação de 3%, teria que elevar os juros para acima de 20%."Está louco? Esse cidadão não pode estar falando a verdade. Então, se eu como presidente não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Me desculpem, o Banco Central tem autonomia, mas não é intocável", disse Lula viajou ao Reino Unido em razão da coroação do rei Charles III. O presidente retorna ao Brasil ainda neste sábado (6).

Comparação com Meirelles

O presidente também comparou Campos Neto com o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. "Duvido que esse cidadão [Campos Neto] tenha mais autonomia do que o Meirelles teve. Só que o Meirelles tinha responsabilidade de ter um governo discutindo com ele, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem", disse.

Maior patamar desde 2017

Na quarta-feira, mesmo sob a pressão do governo federal pela redução da Selic, o Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central) manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. É a sexta vez seguida que a Selic é mantida nesse patamar, o maior desde o início de 2017. A taxa ficará vigente por ao menos 45 dias, quando os diretores do BC voltam a se encontrar para discutir novamente a conjuntura econômica nacional.

"O ambiente externo se mantém adverso. Os episódios envolvendo bancos no exterior têm elevado a incerteza, mas com contágio limitado sobre as condições financeiras até o momento, requerendo contínuo monitoramento. Em paralelo, os bancos centrais das principais economias seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, em um ambiente em que a inflação se mostra resiliente", disse o BC em nota.