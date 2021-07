Macron condecora senador da CPI por enfrentamento à Covid-19

publicidade

O presidente francês Emannuel Macron concedeu a comenda Légion d’honneur, a mais alta distinção da França, ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid no Senado Federal.

Em documento enviado ao senador, o governo francês afirma que a condecoração é um reconhecimento pela atuação de Randolfe no enfrentamento à Covid-19 no país e por sua “defesa fervorosa” do meio ambiente e do Acordo de Paris, “como ilustra seu forte comprometimento com a luta pela preservação das reservas na Amazônia”.

A carta é assinada por Gilles Pecassou, encarregado de Negócios da Embaixada da França no Brasil. A comenda foi instituída por Napoleão Bonaparte em 1802 e representa a ordem máxima do país. Dentre os brasileiros que já receberam, estão: D.Pedro II, Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso.

“A comenda não pertence a mim, mas sim às milhares de famílias brasileiras que tiveram um amor retirado de suas vidas pela pandemia da Covid-19”, diz Randolfe.