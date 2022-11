Manifestantes pedem respeito ao resultado da eleição presidencial em Porto Alegre

publicidade

Manifestantes se reuniram no fim da tarde desta quarta-feira em um protesto na Esquina Democrática, no Centro Histórico de Porto Alegre. Com tambores e bandeiras, movimentos de esquerda pediram respeito ao resultado da eleição presidencial e punição para os que participam de manifestações que classificam como “golpistas”.

“Já vencemos o fascismo nas urnas, mas ele segue nas ruas e estamos aqui para mostrar que não iremos permitir”, afirmou uma das organizadoras do ato, Priscila Voigt, presidente estadual da Unidade Popular. De acordo com os organizadores, o movimento deve seguir em caminhada até o Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa. A EPTC acompanha a manifestação.

"Nosso intuito não é o confronto direto", garantiu Priscila, ao ser questionada sobre um possível embate com os manifestantes pró-Bolsonaro que estão acampados em frente ao quartel-general do Comando Militar do Sul. "Estamos aqui para dialogar com a sociedade", completou.

Houve queixas por parte dos manifestantes que, de acordo com os organizadores, não puderam fazer uso de carro de som durante o ato. Segundo eles, o uso do carro teria sido autorizado pela EPTC, mas a Brigada Militar (BM) não havia permitido que eles levassem o carro até a Esquina Democrática, dizendo que haveria autuação. Questionados pela reportagem, a EPTC informou que nenhum protesto tem autorização para utilização de carro de som e a BM disse que o carro somente seria multado se cometesse infração de trânsito, como estacionar em local indevido.