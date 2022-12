Manifestantes quebram carros e tentam invadir sede da PF na Asa Norte, em Brasília

publicidade

Manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal nesta segunda-feira, na Asa Norte, bairro da região central de Brasília. O ato, segundo parte dos manifestantes, foi organizado como protesto à prisão do Cacique Tserere, um líder indígena que questiona o resultado das eleições deste ano. O grupo também questiona o resultado das eleições deste ano.

Neste momento, os manifestantes estão ateando fogo aos carros estacionados próximos ao prédio da PF. Pelo menos três carros já foram incendiados.

Mais cedo, os manifestantes quebraram as janelas de diversos carros com pedras. O grupo continua no local mesmo com a chegada da polícia, que reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. A via que desce da Asa Sul rumo à L2, em frente ao Brasília Shopping, está fechada por conta do protesto.

