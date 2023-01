Maré vermelha de apoiadores de Lula invade Brasília durante a posse

publicidade

Em um clima de carnaval, dezenas de milhares de apoiadores de Lula lotaram, neste domingo (1º), a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para acompanhar de perto a posse do presidente eleito, acalentando um sonho: "voltar a ser felizes".Foto:

Foto: DOUGLAS MAGNO/ AFP

"Ressoem as maracas, com Lula presidente a vida vai melhorar", cantava um grupo indígena em meio a uma dança tradicional, os corpos cobertos por pinturas tribais. "Vim acompanhar a posse do Lula porque não gosto de Bolsonaro. Lula é uma pessoa que respeita os indígenas, primeiros habitantes do Brasil", disse à AFP o cacique Bepkriti Teseia, de 42 anos, vindo do Pará.

Teseia usa um grande cocar de penas amarelas e prefere se expressar na língua tradicional de seu povo, mesmo que isso signifique ter que ser posteriormente traduzido para o português. Para chegar à Esplanada dos Ministérios, ele teve que enfrentar uma fila quilométrica antes de passar pela minuciosa revista de segurança, com detectores de metais. E quem quis estar mais próximo de Lula no momento emblemático em que ele subirá a rampa do Palácio do Planalto e receberá a faixa presidencial ainda teve que caminhar uma boa distância.

Índigenas presentes na posse de Lula em Brasília Foto:DOUGLAS MAGNO/ AFP

Nas filas, o clima era de festa. Os militantes, em sua maioria vestidos de vermelho, entoam "Lula, guerreiro do povo brasileiro!" ou exclamavam: "A Esplanada é nossa!". Sofia de Souza Martins, de 15 anos, preferiu vestir o verde e amarelo que os partidários de Jair Bolsonaro vestem há tempos. "Essas cores são para todos!", disse essa estudante do ensino médio que chegou em um ônibus de São Paulo.

Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP