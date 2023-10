Marchezan é ausência na convenção e opta por ficar fora do diretório do PSDB no RS

publicidade

Uma ausência chamou a atenção na nominata do diretório estadual do PSDB, renovada em convenção neste domingo, em Porto Alegre. O ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior não figura entre os 105 nomes titulares, nem entre os 35 suplentes. Afastado das questões partidárias após fracassar na tentativa de eleger-se deputado federal, na eleição do ano passado, seu nome foi citado, porém, como uma das possibilidades na disputa pelo Paço Municipal no próximo ano pela nova presidente estadual tucana, Paula Mascarenhas.

"Ele não está no diretório pois não quis. Foi convidado, estaria no diretório e inclusive na minha executiva. Ele optou", afirmou Paula após o ato político, comprometendo-se a estreitar laços entre a legenda e Marchezan, que vem evitando declarações públicas. "Vou fazer essa tentativa de reaproximá-lo desse partido, que ele ajudou a fundar e foi um excelente presidente. Não depende só de mim, gosto muito dele, sou amiga dele e vou fazer esse esforço."

Paula fez elogios à gestão de Marchezan à frente da prefeitura, chamando-a de "transformador" e que vem sendo "cada vez mais reconhecido como um bom governo". Marchezan comandou a prefeitura de Porto Alegre de 2017 a 2020, perdendo a reeleição para Sebastião Melo (MDB). Atualmente, o partido integra a base do emedebista.

Outros nomes cotados para uma eventual disputa majoritária são o da deputada estadual Delegada Nadine e do secretário-chefe da Casa Civil estadual, Artur Lemos. "Temos tudo para chegar novamente ao governo do município", acredita a presidente.

Recentemente a executiva nacional, presidida pelo governador Eduardo Leite, emitiu uma diretriz orientando a disputa às prefeituras em municípios com mais de 100 mil habitantes. É o caso de 19 cidades gaúchas. Paula afirma trabalhar para que os tucanos tenham candidatos onde haja estrutura e lideranças fortes. "Nós vamos trabalhar para isso. Não quer dizer que tenhamos em 100% (dos municípios), nem que a decisão será da (executiva) estadual. Vamos conversar com as municipais para ver o contexto de cada região e município."