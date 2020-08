Marchezan vai liberar hoje algumas atividades comerciais até domingo

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. (PSDB), anunciou na manhã desta quinta-feira que vai liberar ainda hoje um grupo de atividades comerciais até o domingo. Portanto, a medida deve valer a partir de sexta-feira e se estender pelo final de semana, possibilitando a venda para o Dia dos Pais. Conforme o gestor da capital gaúcha, ainda não foi possível fazer a necessária elaboração dos protocolos de abertura por conta da votação de processo de impeachment contra ele, aprovada na Câmara de Vereadores na tarde de ontem, pelo placar de 31 votos a 4.

Hoje vamos liberar algumas atividades comerciais até domingo. Não conseguimos fazer a necessária elaboração da abertura das atividades em virtude do impeachment. Hoje e amanhã retomamos os encontros virtuais para construirmos as alternativas, com segurança para todos. — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) August 6, 2020

Hoje à tarde, Marchezan e a equipe conversam com os setores para ajustes. Concomitante a isso, a Prefeitura segue construindo um modelo sustentável para reabertura gradual nos próximos dias. Durante a semana, houve uma série de reuniões com empresários, que pressionam pela reabertura de lojas e estabelecimentos em meio à pandemia. Na segunda-feira, encontro com entidades empresariais terminou sem nenhuma definição.

A proposta do Executivo Municipal é definir um calendário com a retomada inicial pela construção civil e indústria, setores que geram menor impacto direto na circulação de pessoas. Após, outras atividades poderiam reabrir de forma escalonada semanalmente. A cada duas semanas de liberações, uma ficaria com todos os setores fechados. A semana parada serviria para evitar aumento de contaminação e um novo fechamento no futuro.

A pressão aumentou na terça-feira, quando o governador Eduardo Leite, do mesmo partido de Marchezan (PSDB), anunciou mudanças no sistema de Distanciamento Controlado no Estado. Com as alterações, podem abrir comércio não essencial e restaurantes, de forma limitada, nos municípios classificados como bandeira vermelha na metodologia.