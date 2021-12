Marcos Pontes pode ser o candidato de Bolsonaro ao governo de SP

publicidade

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deve se filiar ao PL ou outro partido aliado de Bolsonaro para ser candidato ao governo de São Paulo em 2022. A aliança de apoio a Bolsonaro desenha os palanques estaduais para dar sustentação à campanha de reeleição do presidente. O nome de Pontes foi sugerido por aliados e o ministro estaria disposto a concorrer.

A candidatura de Pontes é uma alternativa ao candidato dos sonhos de Bolsonaro para o posto, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Há, no entanto, uma resistência pessoal de Freitas, que prefere se candidatar a uma vaga no legislativo, à deputado federal ou senador. O cenário, no entanto, pode ser revisto com as últimas pesquisas de intenções de voto, que colocam Tarcísio bem colocado na disputa ao governo de São Paulo.

