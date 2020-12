Melo anuncia novos nomes do secretariado de Porto Alegre

publicidade

O prefeito eleito Sebastião Melo (MDB) anunciou, na tarde de segunda-feira, oito novos nomes que farão parte do seu governo. Foram cinco novos secretários, um secretário adjunto e dois diretores. Melo toma posse na próxima sexta-feira. Durante a live, ele antecipou que os escolhidos para algumas autarquias serão anunciados após a posse, no sentido de garantir a manutenção dos serviços e das atuais equipes.

A seguir detalhes dos eleitos:

Secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Germano Bremm

Atual secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm é advogado, especialista em Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico, Direito Ambiental e Direito Imobiliário. Também é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), em Porto Alegre.

Diretor Geral do DMAE - ​Alexandre Garcia

Advogado, especialista criminal, pós-graduando em governança e gestão. Há oito anos atua no serviço público, com início no Serviço Social do PAC Habitação. Em 2013, trabalhou como agente de Desenvolvimento Social da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, onde fez a gestão do SINE de 23 Municípios da Região Sul. Em 2015, ingressou na gestão do ex-prefeito de Pelotas e atual governador do Estado, Eduardo Leite. Entre 2017 e junho de 2019, esteve à frente do Sanep como diretor-presidente da autarquia.

Secretário de Esporte e Lazer - Antônio "Kiko" Pereira

Licenciado em Educação Física, já atuou como Chefe de Gabinete na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Sob seu comando atletas como João Derly, Tiago Camilo, Mayra Aguiar, Felipe Kitadai, Maria Portela.Totalizando 4 medalhas olímpicas (únicos do esporte gaúcho individual), 5 campeões Mundiais, 12 medalhas em Jogos Pan-americanos.



Secretário Adjunto da Fazenda - Bruno Caldas

Graduado em economia (UFRGS), Mestre em administração com ênfase em finanças (UFRGS) e Doutor em economia (UFRGS) com um período como aluno visitante na NovaSBE (Portugal). Foi professor substituto de microeconomia na UFRGS (2011-2016), professor de finanças na Fadergs (2017), editor-chefe do periódico científico Ensaios FEE (2015-2018), conselheiro no Corecon/RS (2016-2018) e vice-presidente no Corecon/RS (2018). É professor adjunto na Escola de Negócios da PUCRS (2018-atual), pesquisador em economia na FEE (2010-atual) cedido para a assessoria na Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre (2019-atual) e Conselheiro no Corecon/RS (2020-atual)

Diretor do Previmpa - Rodrigo Machado

Servidor público municipal há 26 anos, graduado em Ciências Contábeis com especialização em Moderna Teoria Econômica Aplicada, pela George Washington University. Profissional certificado CPA-20 pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital - ANBIMA.

Ex-conselheiro fiscal e de administração e ex-diretor-geral adjunto do Previmpa, onde hoje é diretor administrativo-financeiro.

Secretário de Transparência e Controladoria - Gustavo Ferenci

Jornalista e atua na elaboração de políticas públicas de transparência e dados abertos. Foi Chefe de Gabinete da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e atualmente coordenava a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, que era presidida por Sebastião Melo na Assembleia Legislativa. Na campanha eleitoral, coordenou o Plano de Governo de Melo e do vice Ricardo Gomes.

Gabinete de Inovação - Fernando Mattos

Atual secretário-adjunto na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul.

Secretário de Mobilidade Urbana - Luiz Fernando Záchia

Ex-deputado estadual, Záchia já foi secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre e titular da secretaria do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Estado.