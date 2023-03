Melo anuncia Plano de Ação Climática e projeta mudanças no transporte público

publicidade

Porto Alegre terá um Plano de Ação Climática, que será produzido pelo Consórcio Waycarbon, nos próximos 18 meses. O anúncio foi feito pela prefeitura da Capital, durante o South Summit, no Cais Mauá. Os recursos são de um fundo específico para mudanças climáticas em cidades do Banco Mundial, que destinará US$ 250 mil para Porto Alegre.

O mesmo consórcio, escolhido por licitação, foi responsável pelo Inventário de Gases de Efeito Estufa da cidade, em 2021, que apontou que a maioria das emissões, 67%, vêm do transporte. O prefeito Sebastião Melo também defendeu mudanças no transporte público. "O Brasil tem que criar um financiamento exclusivo para as cidades para poder substituir a frota antiga [de ônibus], por uma frota elétrica", disse Melo.

O representante do consórcio, Felipe Bittencourt, destacou que veículos híbridos com etanol também podem ser uma solução eficiente. "Você abastecer com etanol já reduz 98% das emissões de gases de efeito estufa", garantiu.

O prefeito classificou como "burrice" o transporte metropolitano não ser integrado ao da Capital. Segundo Melo, o que falta para colocar a ideia em prática é a iniciativa do governo gaúcho. "Por parte da prefeitura de Porto Alegre, nós estamos nesse grupo para fazer a coisa acontecer. Mas tem que haver um comando político para dar um prazo para os empresários se integrarem. Melo mencionou o protocolo assinado na Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre (Granpal), nesta semana, mas afirmou que é preciso que seja colocado em prática esse formato.

O Plano de Ação Climática

O objetivo do plano é cumprir o compromisso firmado na COP 26, em Glasgow, de reduzir em 50% as emissões de poluentes, em especial carbono, até 2030, e zerar as emissões até 2050 em Porto Alegre. O consórcio responsável por realizar o plano é formado pelas empresas Ecofinance Negócios, Iclei e Ludovino Lopes Advogados, e já possui experiência em iniciativas semelhantes em capitais como São Paulo, Salvador e Recife.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital, Germano Bremm, dentre as atividades previstas estão audiências públicas, avaliação de projetos e a leitura do inventário já existente. "O plano é de ação, mas também de adaptação. O que a gente vai fazer no caso de uma forte chuva? De um calor excessivo?", detalhou. Financiador do projeto, o diretor do Banco Mundial para o Brasil, John Zutt, participou do evento e demonstrou satisfação em aportar recursos para garantir melhorias na cidade.