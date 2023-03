Melo participa, em Brasília, de homenagem de deputados aos 251 anos de Porto Alegre

publicidade

O prefeito Sebastião Melo participou, nesta segunda-feira, de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 251 de Porto Alegre, que foi proposto pelo deputado federal Osmar Terra. Para o prefeito, que está em Brasília para mobilização nacional sobre a reforma tributária, a Capital tem se destacado no cenário nacional com uma estratégia de gestão que permitiu criar o melhor ambiente de negócios do país, com novas parcerias, investimentos e atração de grandes eventos.

"Somos uma cidade plural que tem riqueza, inovação, transformação social e empreendedorismo. Porto Alegre vive um ciclo virtuoso graças a todos os gestores e pessoas de gerações que passaram por ela", disse Melo.

Ao agradecer os deputados pelo reconhecimento, Melo também lembrou de medidas importantes para gerar o cenário positivo, como a redução de 2% do Imposto Sobre Serviços (ISS) para algumas atividades, cancelamento do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), agilidade na liberação de licenciamento ambiental para construção e o resgate da autoestima dos cidadãos na reaproximação com a Orla do Guaíba.

"O poder público tem que sair do cangote de quem produz. Inovação é fundamental na vida de uma cidade. Quem não inovar hoje, não faz transformação social, não entrega nada na iniciativa privada e muito menos na gestão pública. Inovar é a única forma de melhorar a vida da cidade e das pessoas", completou.

Para o proponente, Porto Alegre passa pelo seu melhor momento nas últimas décadas em termos de desenvolvimento e crença no futuro. "Hoje, Porto Alegre é a cidade com o maior apoio na área do empreendedorismo e o grande exemplo que uma gestão pública pode dar. Em pouco tempo, irá se tornar um modelo completo e único de qualidade de vida a ser seguido pelas demais grandes cidades do Brasil", avaliou Terra.

O prefeito retorna a Porto Alegre na quarta-feira, 29, quando começa o South Summit Brazil 2023, que ocorre até sexta-feira, dia 31, no Cais Mauá. O vice-prefeito Ricardo Gomes assume como prefeito em exercício no período.

