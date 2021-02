Melo publica foto em fila de supermercado e critica restrição

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, publicou em seu Instagram uma foto em uma fila de supermercado, na noite desta sexta-feira. Na legenda da imagem, ele questionou: “Faz sentido fechar supermercado 20h?”. Na quinta-feira, ele chegou a solicitar que o governador Eduardo Leite ampliasse o tempo dos supermercados, mas não foi atendido. O horário foi determinado pelo Governo do Estado, que proibiu atividades entre 20h e 5h em razão da situação de colapso no sistema de saúde gaúcho.

A partir deste sábado, Porto Alegre irá adotar os critérios da bandeira preta, o nível mais crítico do modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. Melo disse não concordar com a decisão: “Respeito a decisão do governador, mas não concordo. Nós vamos seguir trabalhando para abrir leitos e salvar vidas. Mas, não podemos descuidar da falta de renda e emprego, que está sufocando Porto Alegre”.

Na noite desta sexta, Porto Alegre tinha menos de 20 leitos de UTI disponíveis, uma ocupação de 98%. Dos 827 pacientes em terapia intensiva, 433 tinham recebido o diagnóstico de Covid-19. Outros 50 eram considerados casos suspeitos. Conforme os dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 126 pessoas com o coronavírus aguardavam uma vaga na UTI.

Ainda segundo a SMS, o coronavírus já infectou 103.568 pessoas na Capital e está relacionado a 2.385 óbitos de moradores da cidade.

