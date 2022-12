Mercadante diz que teto de gastos acabou e defende nova regra fiscal

publicidade

O ex-ministro Aloizio Mercadante afirmou, nesta quinta-feira, que o gasto acima do teto em 2022 já está em torno de R$ 150 bilhões e, mesmo assim, ainda faltam recursos para vários programas. Para Mercadante, o governo precisa que o Bolsa Família seja retirado do teto por pelo menos dois anos, tempo para construir uma nova regra fiscal. "O teto de gastos acabou, nenhum governo cumpriu. O teto de gastos no Brasil não funcionou, precisamos de novo arcabouço fiscal", enfatizou o ex-ministro petista.

Na função de coordenador dos grupos técnicos da equipe de transição, Mercadante reforçou a necessidade de aprovação da PEC. "Precisamos de responsabilidade fiscal, muita. Mas precisamos de uma transição diante da realidade que recebemos", acrescentou.

Na última sexta-feira, Mercadante já tinha confirmado a dificuldade de consenso para aprovação no Congresso Nacional e informou que a equipe de articulação política foi reforçada.

"Nós estamos trabalhando, foi reforçado o trabalho de articulação política. Tem que fazer quem tem mandato, o senador Humberto Costa é um deles. Eu não participo. Evoluiu bastante o diálogo e a construção no entendimento de aprovação", afirmou Mercadante.