Michelle Bolsonaro é diagnosticada com Covid-19

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi diagnosticada com Covid-19 nesta quinta-feira. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social, a primeira-dama apresenta "bom estado de saúde" e seguirá todos os protocolos estabelecidos.

"A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República", informaram.

Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi diagnosticado com Covid-19 pela primeira vez em 7 de julho. O mesmo resultado se sucedeu em outros três testes.

Durante o período em que cumpriu o isolamento social após ter sido diagnosticado, Bolsonaro manteve a rotina de reuniões - todas por videoconferência - no Palácio do Alvorada. Para isso, a Presidência da República fez pequenas adaptações no escritório que já existia.

Na ocasião em que o presidente foi diagnosticado com Covid-19, a primeira-dama e as duas filhas fizeram testes, que deram resultado negativo.