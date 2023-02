Ministra da Cultura anuncia criação do Memorial da Democracia

publicidade

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, anunciou a criação de um memorial da democracia, para lembrar o ataque às sedes dos Três Poderes por extremistas em 8 de janeiro. O anúncio foi feito pelo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass (PV-DF), durante a cerimônia de posse do órgão, que aconteceu no Palácio do Itamaraty, na noite desta terça-feira.

Grass foi o candidato da Federação PT-PV-PCdoB ao governo do Distrito Federal. Com a vitória do governador afastado, Ibaneis Rocha (MDB), reeleito em primeiro turno, o candidato foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar o Iphan.

Na cerimônia, foi apresentada a nova Diretoria Colegiada do Instituto. O evento contou com a presença de parlamentares, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e da secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Após a cerimônia, Grass disse que a ideia é que o memorial seja um monumento que também sirva para educar a população e conectar o país. "Logo após o dia 8 de janeiro, a ministra da Cultura e o presidente Lula nos pediram uma proposta que sensibilizasse a população sobre a importância da memória e para que isso não se repita. O espaço da memória vai fazer parte de uma proposta mais ampla, que vai envolver ações educativas, educação sobre o valor do patrimônio e da nossa história", afirmou Grass.

