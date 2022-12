Ministro anuncia embaixadora como 1ª secretária-geral do Itamaraty

publicidade

O futuro ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou nesta quarta-feira (14) que a embaixadoria Maria Laura da Rocha vai ocupar o cargo de secretária-geral do Itamaraty, o segundo cargo na hierarquia da pasta.

O anúncio foi feito pelo futuro ministro durante coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da equipe de transição, em Brasília. O nome da embaixadora, segundo o futuro ministro, teve a aprovação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).