Ministros de Lula usam avião da FAB para viajar aos seus redutos eleitorais

publicidade

Pelo menos cinco ministros do presidente Lula têm usado os aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para visitar os seus redutos eleitorais aos finais de semana. Em alguns casos, os ministros possuem (marcam) agendas de trabalho nas sextas-feiras para suas cidades e retornam no início da outra semana. Mas nem sempre os gestores utilizam desta estratégia e por vezes compromissos não são marcados que justifiquem as visitas.

Os custos das viagens aos cofres públicos, utilizando as aeronaves da FAB, podem chegar a R$ 70 mil. Há, atualmente, uma Comissão de Ética na presidência que avalia as condutas dos gestores das pastas, mas até o momento nenhuma movimentação nesse sentido foi feita. O uso de avião da FAB é regulamentado por um decreto presidencial que prevê uma prioridade para uso, sendo elas: emergências médicas; há razões de segurança e viagens a serviço, respectivamente.

O levantamento realizado pelo Estadão identificou que os ministros Luiz Marinho, Fernando Haddad, Juscelino Filho, Nísia Trindade e Flávio Dino têm realizado as aeronaves para além dos compromissos palacianos.

Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajou 14 finais de semana em São Paulo em aeronaves da FAB. O petista trabalha na capital paulista nas sextas-feiras e retorna a Brasília geralmente no início da semana. Procurado, o ministério alegou que a pasta tem um escritório na avenida Paulista. Assim como Marinho, a esposa de Haddad, a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, também o acompanhou em grande parte das viagens.

Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi 12 finais de semana para São Luís com aeronaves da FAB. Desse total, ele não teve agenda em 10 ocasiões no Estado, segundo registro de compromissos oficiais divulgados pelo próprio ministério. O Ministério da Justiça informou que as viagens de FAB visam preservar a “segurança física e moral” de Dino.

Juscelino Filho

Em três finais de semana, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi para São Luís com um avião da FAB. Com agendas marcadas para as sextas-feiras, o ministro retornava para Brasília na segunda. Em uma ocasião, ele voltou também em um avião da FAB. Nas outras duas, chegou à capital federal em voos comerciais, sendo uma passagem custeada pelo governo federal, no valor de R$ 1.794,02, e outra paga com custos pessoais.

Luiz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, foi durante oito finais de semana para São Paulo, sendo o seu reduto São Bernardo dos Campos, usando os aviões da FAB. Embarcando em quase todas as ocasiões nas sextas-feiras e retornando para capital federal nas segundas. A pasta alegou que o ministro utiliza a aeronave para agendas de trabalho. Em quase todas as viagens a esposa de Marinho, Nilza Aparecida de Oliveira, que atua como Secretária-Adjunta da Casa Civil da Presidência, estava entre os passageiros.

Nísia Trindade

Residente no Rio de Janeiro antes de se tornar a ministra da Saúde do governo Lula, Nísia Trindade requisitou nove vezes aviões da FAB para ir ao Estado. O Ministério da Saúde alegou ao Estadão que cumpre rigorosamente as regras para o uso da FAB, de forma que os voos da ministra Nísia Trindade são referentes a agendas oficiais para tratar de temas relacionados ao seu trabalho frente à da pasta.