Mobilização partidária para 2024 marca evento de inauguração da nova sede do PT-RS

O evento que inaugurou a nova sede do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul marcou, também, a mobilização da sigla para as eleições municipais de 2024 em todo o Estado. A presidente estadual do PT, Juçara Dutra Vieira, afirmou que a meta para o próximo ano eleitoral é ter representatividade nas 28 regiões do Estado, pois “é preciso investir muito nas administrações municipais para ter políticas públicas de base”.

Entre os presentes na solenidade que inaugurou os cinco andares do novo centro petista, estavam dirigentes de outros partidos que formam a base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas, Juliana Brizola (PDT), ex-deputada estadual, confirmou a sua pré-candidatura à prefeitura da Capital, mas não descartou uma possível composição, “mais para a frente”, com o PT.

"O que queremos é mudar a cara de Porto Alegre e, se para isso for necessário que o PDT ceda a vez ou que o PT ceda a vez, eu tenho certeza que vai se configurar”, afirmou Juliana.

Terceiro colocado nas eleições estaduais de 2022, Edegar Pretto, indicado por Lula para a presidência da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), disse estar focado na sua “missão grandiosa a nível nacional”, ao ser questionado sobre a candidatura para a prefeitura de Porto Alegre. “Vamos preparar o partido olhando o cenário nas principais cidades do Rio Grande do Sul”, disse Pretto, complementando que pensa em possíveis candidaturas apenas de forma coletiva.

Sobre a presença da pré-candidata do PDT no evento, Pretto ressaltou a grande relação entre os dois e declarou que tinha o desejo de que Juliana estivesse com ele nas eleições para o Governo Estadual no ano passado, mas que as decisões partidárias não tornaram a dupla possível. Sobre uma eventual parceria para a majoritária da Capital em 2024, disse que “é um debate que os partidos farão”, mas destacou o momento dos partidos como o que estão “mais bem alinhados na ação”.

