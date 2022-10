Moraes converte em preventiva prisão de Roberto Jefferson por tentativa de homicídio

publicidade

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), converteu a prisão em flagrante do ex-deputado e presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, em prisão preventiva. O ministro atendeu a um pedido da Justiça Federal do Rio de Janeiro para que ele se manifestasse sobre a realização de audiência de custódia.

Moraes destacou que, além da tentativa de homicídio contra agentes da Polícia Federal, no último domingo (23), o ex-parlamentar também armazenava em casa armas de grosso calibre, como fuzil, e usou granadas no ataque contra a equipe da PF que foi até a casa dele, no Rio de Janeiro, cumprir um mandado de prisão.

"Os fatos, portanto, são gravíssimos, pois há severos indícios de que, no período em que cumpriu prisão preventiva e prisão domiciliar por ordem desta Suprema Corte, o preso ocultou as armas que possuía e, posteriormente, montou o arsenal bélico amplamente descrito pela Polícia Federal e reconhecido pelo próprio preso, a revelar o risco à ordem pública em caso de soltura e a absoluta impropriedade de medidas cautelares em cessas o periculum libertatis", escreveu Moraes.

Veja Também

Roberto Jefferson foi alvo de prisão em flagrante e passou por audiência de custódia nessa segunda-feira (24). Na ocasião, ele voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele "não é competente", e a ministra Cármen Lúcia, comparando a magistrada com uma garota de programa.

De acordo com a decisão do ministro, Jefferson fica preso por tempo indeterminado. Ele já cumpria prisão domiciliar e agora terá de responder pelos demais crimes, podendo ser condenado novamente.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) quer que o ex-deputado seja transferido para um hospital psiquiátrico. Ao ser chamado para se manifestar, o representante do órgão confirmou que está em tratativas para enviar o parlamentar a uma unidade psiquiátrica.