Moraes: "Quem ganhar vai ser diplomado no dia 19 de dezembro"

publicidade

O ministro do STF Alexandre de Moraes, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições de 2022, reafirmou neste sábado, 14, que o Poder Judiciário "vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia no Brasil". E lembrou, em evento de magistrados em Salvador (BA), que o candidato que vencer a disputa para presidente da República nas urnas eletrônicas será diplomado pela Justiça no dia 19 de dezembro.

"Nós vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes, por urnas eletrônicas e, em 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomado nos termos constitucionais. O Poder Judiciário vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia", disse Moraes, em palestra no último dia do 26º Congresso Brasileiro de Magistrados, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e registrado pela TV Bahia.

O ministro, que conduz o inquérito sobre as fake news no Supremo e já determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram, também citou o filósofo italiano Humberto Eco em crítica (de 2016) às publicações sem credibilidade espalhadas na internet.

"A internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, gravata, um painel falso de livros atrás e começa a falar… desde guerra na Ucrânia até (sobre) gasolina, passando pelo Judiciário, e acaba sempre atacando o Supremo. Coloca uma legenda de ‘professor’ e se vende como especialista", afirmou Moraes.

A ministra do STF Cármen Lúcia também participa do congresso neste sábado, além de representantes da AMB Mulheres, juízas afegãs e da palestrante global defensora dos Direitos Humanos Maha Mamo.