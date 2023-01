Moro questiona Lula por não ter citado combate à corrupção durante a posse

publicidade

O ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União-PR) usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para questionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a falta de compromisso no combate à corrupção.

"Não quero atrapalhar a festa, mas, em algum momento, vocês ouviram Lula falar em combater a corrupção nos seus discursos de ontem?", comentou Moro.

Durante os pronunciamentos na cerimônia de posse, no domingo (1º), Lula não citou diretamente o assunto. O mais próximo disso ocorreu no Congresso Nacional, quando o petista afirmou que não "carrega nenhum ânimo de revanche", mas que vai "garantir o primado da lei". "Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal", disse Lula. O Presidente também falou sobre a Lei de Acesso à Informação, o que rendeu a seguinte resposta na rede social de Moro: "Ouvi, ele falou explicitamente sobre a Lei de Acesso à Informação(LAI) - ferramenta valiosíssima para combate à corrupção. O ex-presidente, de quem o senhor foi ministro e fez campanha, impôs uma série de sigilos de 100 anos a documentos públicos e desrespeitou a LAI nos 4 anos."

Moro e Lula têm histórico de conflitos na Justiça e no campo político. O senador eleito era juiz federal em Curitiba (PR) quando condenou o petista no caso do triplex do Guarujá a nove anos e seis meses de prisão. Contudo, essa e outras três ações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021.

O relator dos casos, o ministro Edson Fachin, acolheu tese da defesa do ex-presidente de que não era competência da 13ª Vara Federal de Curitiba conduzir os processos por não haver ligação direta com a corrupção na Petrobras, tema investigado pela Operação Lava Jato no Paraná. A decisão foi confirmada pelo plenário da Corte.