Morre ex-secretário Diógenes Carvalho aos 79 anos

publicidade

Ex-secretário do transporte de Porto Alegre na gestão de Olívio Dutra (PT) e militante de esquerda, Diógenes Carvalho de Oliveira faleceu aos 79 anos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, às 5h desta sexta-feira (28.10), com broncopneumonia consequência de neoplasia maligna do olho e anexos. Deixa dois filhos, Rodrigo e Guilherme.

O velório de Diógenes Oliveira, sábado (29) no Salão Nobre do Jardim da Paz a partir das 10h até às 16h30, sepultamento às 17h e deve reunir diversos nomes da esquerda do RS.