Morre no Rio o ex-deputado federal David Miranda, aos 37 anos

O ex-deputado David Miranda morreu na madrugada desta terça-feira (9) após ficar nove meses internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo jornalista Glenn Greenwald, marido de David.

O ex-parlamentar Miranda foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em 6 de agosto de 2022 para tratar uma infecção gastrointestinal e passou por infecções sucessivas, em um quadro de septicemia.

Na mensagem, Glenn afirma que o ex-deputado passou o último dia "em paz e rodeado de amor". "É um momento de grande tristeza, mas também de honrar e abraçar a grandeza de David, seu legado e seu amor. Sua vida extraordinária correspondia ao ser humano extraordinário que o universo nos deu e criou para todos nós", disse.

Glenn também lembra os últimos meses de internação, em que David estava acordado, consciente e conseguia se comunicar com os demais. "Poderíamos dizer tudo o que queríamos que ele soubesse e ele também, e poderíamos nos conectar a ele no níveis mais profundos. Sou muito grato por isso ter nos proporcionado algumas das conexões e momentos mais profundos e amorosos com David de todos os tempos", afirmou.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow.



His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl