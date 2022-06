Morre presidente de honra do Podemos, ex-deputado José de Abreu

publicidade

Morreu nesta sexta-feira, aos 77 anos, o presidente de honra do Podemos, o ex-deputado federal José de Abreu, em São Paulo. Deputado federal entre 1995 e 2003, ele estava internado há alguns dias. A causa da morte ainda não foi divulgada. O óbito foi confirmado pela equipe da deputada federal Renata Abreu (SP), presidente nacional do partido.

"É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento do ex-deputado federal e presidente de honra do Podemos Nacional, José de Abreu, pai da presidente nacional do Podemos e deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), ocorrido na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Em breve traremos mais informações. #EquipeRenataAbreu", informou pelo Twitter.

Na quinta-feira, ela havia publicado na rede social uma foto com o pai e uma mensagem pedindo orações. "Queridos, meu pai amado José de Abreu continua internado. Peço aos amigos novamente oração pela melhora dele. Sei que nossos pensamentos positivos chegarão ao seu Zé e em breve ele estará em casa. Obrigada!", afirmou.