Mourão chama de "censura" decisão para bloquear Telegram no Brasil

publicidade

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para bloquear o funcionamento do Telegram no Brasil. Segundo Mourão, a medida representa uma censura.

"Lamentavelmente, está se tentando resolver um problema relacionado à forma como as pessoas se comunicam de uma maneira que não é a mais correta. As pessoas têm que entender isso. E, lamentavelmente, esse tipo de interpretação, uma censura, vai levar a toda sorte de protesto", afirmou Mourão nesta sexta-feira (18), em entrevista a uma TV do Rio Grande do Sul.

Veja Também

Na avaliação do vice-presidente, suspender o aplicativo não é a maneira mais efetiva de disciplinar aquilo que ocorre dentro das redes sociais. "[A rede social] é um fenômeno moderno, um fenômeno da revolução tecnológica e que todos nós temos que saber nos adaptarmos a eles. É lamentável [o bloqueio]."

Moraes determinou a suspensão do Telegram após um pedido feito pela Polícia Federal. A corporação reclamou que a empresa que mantém o aplicativo de mensagens vinha descumprindo uma série de medidas judiciais, como para a exclusão de determinados perfis da plataforma.