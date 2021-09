Movimentação para ato na avenida Paulista cresce antes da chegada de Bolsonaro

publicidade

Manifestantes começam a se reunir na avenida Paulista, em São Paulo, nesta terça-feira, dia da Independência. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve participar nos atos na avenida no período da tarde.

Veja Também

A avenida foi bloqueada no sentido Paraíso na manhã desta terça-feira (7), a pedido da Polícia Militar, por causa das manifestações que já ocorrem na cidade. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), desde às 9h a via foi interditada também no sentido Consolação.

Os bloqueios ocorrem entre a rua da Consolação e a Praça Oswaldo Cruz. Os desvios são feitos a partir da Praça Oswaldo Cruz para os motoristas que seguem no sentido Consolação, e da Alameda Santos, para motoristas que seguem no sentido do Paraíso.

Policiamento

Um esquema especial de policiamento foi montado para acompanhar as manifestações na avenida Paulista e no Vale do Anhangabaú. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, foram gastos mais de R$ 1,75 milhão com o esquema de segurança.

O efetivo é de aproximadamente 4 mil policiais, 1.400 viaturas, 100 cavalos, seis drones e três helicópteros da Polícia Militar. Serão ainda seis veículos blindados, três veículos lançadores de água e 20 cães.

O patrulhamento foi intensificado nas imediações das estações do Metrô, terminais de passageiros e nos locais próximos aos atos. Os trajetos das linhas de ônibus que passam pelos protestos foram modificados.