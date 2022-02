MP-RS ajuíza ação contra Ruy Irigaray por improbidade administrativa

publicidade

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) ajuizou ontem ação civil pública por improbidade administrativa contra o deputado estadual Ruy Irigaray (PSL). A ação diz respeito à utilização de pessoal do seu gabinete na Assembleia Legislativa em obras e serviços particulares durante o período de trabalho, em desvio de função e remunerados pela ALRS, o que, conforme a promotora de Justiça Roberta Brenner de Moraes, autora da ação, “importaram em enriquecimento ilícito em benefício próprio e de seus familiares”.

Além disso, Ruy Irigaray, à época secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, também utilizou recursos públicos em viagem a São José dos Ausentes para comemorar o aniversário da esposa. Para tanto, “criou” compromisso oficial no município com o propósito de justificar o deslocamento com veículos do Estado, o recebimento de diárias e combustível, pagos com recursos públicos para si e assessores do gabinete da Secretaria de Estado.

Resta ainda uma investigação cível que diz respeito a eventual “rachadinha”, que aguarda análise de dados.

A defesa do deputado informa que o parlamentar recebe com tranquilidade a ação. “Primeiro, porque não houve qualquer desvio de função e tampouco pagamento de diária irregular. Segundo, porque o exame das provas, das mensagens de WhatsApp e dos próprios horários permitem reconhecer a inocência do deputado”. Sobre a ação das “rachadinhas”, a defesa cita que a Assembleia fez apuração e não responsabilizou o deputado. Por fim, a defesa afirma que "agora resta a ele (Irigaray) examinar medidas de responsabilidade e ressarcimento em razão dos sofrimentos que lhe foram infligidos".