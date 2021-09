Mudanças no IOF vão dar folga nas "manobras" do governo, diz Mourão

publicidade

No comando da Presidência da República interinamente, o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), comentou, nesta segunda-feira, as novas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que entraram em vigor nesta segunda. O vice-presidente ressaltou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não viajou juntamente com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) exatamente para focar e trabalhar nos assuntos econômicos que estão sendo negociados.

“O que pude entender é que, até o final do ano, a arrecadação não é tão expressiva assim, em torno de 2 bilhões. É mais para dar uma folga nas manobras que estão sendo feitas, até porque, como o presidente falou ontem antes de embarcar, continuamos com muita gente desempregada, muita gente sem perspectiva, compete ao governo auxiliar esse povo", disse Mourão.

Sobre o projeto de lei enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional para alterar o Marco Civil da Internet, após a medida provisória ter sido devolvida pelo Senado, Mourão afirmou que o controle nas redes sociais, especialmente em relação à remoção de conteúdo, é “um tanto quanto desorganizado”.

“A visão do governo é que essa questão das plataformas de internet regularem o que pode ou não ser publicado é um tanto quanto desorganizada. Nada mais justo que o Congresso decida a melhor forma que isso deve acontecer”, defendeu. Perguntado se há exagero sobre supressão de conteúdo, Mourão reforçou a necessidade de se ter “algo que valide essa regulação efetivamente”.

Discurso do presidente

Mourão destacou que as questões ambientais e de sustentabilidade serão prioridade e foco do discurso do presidente Jair Bolsonaro, durante participação na 76ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Sobre o teor do pronunciamento, ele contou que o “texto só estava alinhavado” e seria fechado ainda ao longo desta segunda.

Mourão fica no comando interino da Presidência da República até o retorno do presidente Bolsonaro, previsto para a próxima quarta-feira.