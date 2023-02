Nos bastidores, Bolsonaro chama denúncia de Marcos do Val de "absurda"

publicidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem acompanhado dos Estados Unidos as denúncias feitas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES). Fontes afirmaram ao Blog que, nos bastidores, Bolsonaro classificou a denúncia de absurda e diz estar tranquilo e ter todas as mensagens que o senador mandou para ele. O ex-presidente disse ainda que não sabe por qual motivo essa suposta tentativa de golpe e os relatos dessa reunião vieram à tona nesta quinta-feira (2). Bolsonaro deve esperar um pouco antes de dar uma declaração pública.

Veja Também

Marcos do Val deu duas declarações diferentes nas últimas horas. Primeiro, em entrevista à revista Veja, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira pediram a ele que participasse de um suposto plano golpista que incluía uma gravação ilegal de uma conversa com Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A tentativa seria para que, na conversa, Moraes desse alguma declaração comprometedora. Depois, o mesmo Marcos do Val disse que Bolsonaro não fez pedido para que o plano fosse posto em prática e pôs toda a responsabilidade em Daniel Silveira.

O senador também divulgou nesta madrugada que iria abandonar o mandato de parlamentar. Ele foi duramente criticado por bolsonaristas após a vitória de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. O senador apareceu em imagens dando um abraço em Pacheco, que foi reeleito para o comando da Casa.