Novo boato sobre cancelamento de título desinforma eleitores

Perfis nas redes sociais voltaram a desinformar sobre o cancelamento de títulos de eleitor. Em conta com milhares de seguidores, uma usuária do Twitter distorceu uma matéria do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para levantar dúvidas sobre o tema. O texto do órgão, porém, esclarece que há cancelamentos devido ao processo de revisão do eleitorado.

Na prática, a revisão é o procedimento em que os TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) convocam eleitores inscritos em uma determinada zona eleitoral para que eles verifiquem a regularidade da inscrição eleitoral. O não comparecimento pode acarretar no cancelamento do título, mas é possível regularizar a situação no Portal do TSE.

O próprio Tribunal Eleitoral incentiva a população a verificar a situação do título para garantir o direito ao voto nas eleições deste ano. Porém, mesmo aqueles que tiveram o título cancelado por causa da revisão do eleitorado vão poder participar do pleito de outubro. É isso que explica a matéria divulgada pelo TSE e distorcida nas redes.

Na sessão administrativa da última terça-feira (19), o órgão aprovou uma resolução que suspende esses cancelamentos para as eleições de 2022. Ou seja, quem estava com a situação eleitoral irregular por não comparecer à revisão vai poder votar normalmente.

Essa não é a primeira vez que internautas, muitas vezes por meio de perfis falsos, acusam o TSE de cancelar títulos arbitrariamente. O MonitoR7 mostrou na última semana que circulam nas redes sociais mensagens de áudio relatando que o título de eleitor de pessoas acima de 70 anos estaria sendo cancelado pela Justiça Eleitoral.

A informação é falsa. "O conteúdo informa que uma pessoa teria tirado uma certidão negativa no cartório eleitoral e que, no rodapé da página do documento, constava que a inscrição eleitoral do requerente havia sido cancelada. Mas esse é mais um boato disseminado no mundo digital, na tentativa de causar confusão na população, até porque o voto para eleitores nessa faixa etária é facultativo", divulgou o TSE.

O órgão ainda prorrogou a suspensão, por prazo indeterminado, das penalidades para os eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2020 e não apresentaram justificativa ou não pagaram a respectiva multa.

