Novo presidente da Granpal defende recursos do RS em rodovias federais

publicidade

Prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP) foi eleito presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) em reunião da entidade nesta quinta-feira. Pascoal assume o cargo oficialmente no início da próxima semana, mas já externou que entre suas bandeiras de gestão seguirá defendendo a aplicação de recursos estaduais em rodovias federais, tema polêmico e que teve projeto do Executivo rejeitado no ano passado pela Assembleia Legislativa.

"Continuo apoiando sim. Infelizmente a Assembleia teve um entendimento diferente. Precisamos atuar em duas frentes, seguir o diálogo como governo federal e retormar a discussão do aporte do governo estadual em rodovias federais. Não importa se a rodovia é federal, estadual ou até mesmo municipal. Está atendendo gaúchos", afirmou Pascoal, após a confirmação de seu nome na presidência da Granpal.

Ele celebrou recursos de R$ 174 milhões que serão usados na conclusão do Complexo Sinos-Scharlau da BR-116, mas reforçou a necessidade de melhorias na metade Sul da rodovia e também no eixo da BR-290, principais escoamentos da produção no Estado. No ano passado, o governo do Estado apresentou projeto que destinaria R$ 495,1 milhões do Daer para o Dnit a fim de atender a essas demandas.

Após a eleição, o próprio governador Eduardo Leite (PSDB), ao participar de evento da entidade em novembro do ano passado, falou sobre a possibilidade de, na nova gestão, apresentar proposta similar. Pascoal acredita que receitas de capital fruto do processo da privatização da CEEE e da Corsan podem ser aplicados para essas melhorias.

Pedágio da 118

Quanto a outra polêmica, a do pedágio da ERS-118, uma proposta apresentada pelo prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), é apontada por Pascoal como uma possibilidade. Ela sugere que, como o governo federal já aportou verbas para o trecho da BR-116 na Região Metropolitana, o Estado aplique valores similares na rodovia estadual, ao invés de repassar ao Dnit, evitando a instalção de uma preça de pedágio. Atualmente o Estado estuda a instalação de pedágio no sistema free flow.

"Acredito que tampouco esse modelo será chancelado pela entidade e pelos municípios. A ERS-118 é totalmente urbana e em seu trecho não duplicado pega municípios com regiões vulneráveis e que precisam de um olhar diferenciado", afirma Pascoal, contrário a pedagiar as rodovias da região.

Transporte metropolitano

Apontada como pauta prioridade, a exemplo das gestões anteriores da Granpal, sob comando de Rodrigo Battistella (PT), de Nova Santa Rita, e, antes, Sebastião Melo (MDB), de Porto Alegre, o transporte metropolitano, bem como sua unificação e pleito por recursos federais no setor estarão no centro das discussões da entidade com o prefeito de Esteio como presidente.

Leonardo Pascoal prega a necessidade que esse debate englobe também a governança metropolitana. "A gente vem de um proceso de extinção da Metroplan, que hoje não cumpre mais com o que os municípios necessitam. Precisamos voltar a ter uma autoridade metropolitana que de fato possa corresponder a demanda nos transportes, mas em outras pautas como o plano integrado de desenvolvimento urbano", afirma.

Ele ficará à frente da Granpal até o final de março de 2024. Pelo acordo entre os integrantes da entidade, que abrange quase 40 municípios, caberá ao PDT a indicação do próximo presidente.