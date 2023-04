Novo valor da passagem de ônibus em Porto Alegre será divulgado em dez dias, diz Melo

publicidade

O prefeito Sebastião Melo afirmou que o novo preço da passagem em Porto Alegre será anunciado nos próximos dez dias. A declaração foi feita nesta terça-feira, antes de sua participação no evento de 60 anos da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal da Capital (AIAMU), no Hotel Plaza São Rafael, no Centro Histórico. Além do valor atualizado, ele ainda salientou que serão anunciadas na ocasião mais mudanças em linhas da Capital.

“Ontem (segunda-feira) tive mais uma reunião, voltei de Brasília recentemente, só que não tem mais como esperar. Eu queria ter uma decisão nacional para saber se haveria algum recurso para compor (o subsídio)”, disse ele. Melo disse ainda que recebeu, neste encontro, um estudo prévio do secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) Adão de Castro Júnior, e, a partir dele, determinou “recálculos e simulações”. Oficialmente, a SMMU trabalha no cálculo da nova tarifa para o transporte coletivo da Capital.

A partir das conclusões dos técnicos, haverá a definição da Prefeitura. Também de forma oficial, a SMMU disse que não se manifestará sobre o conteúdo do documento até que o mesmo seja concluído. O prefeito, no entanto, deixou claro que foram necessários alguns ajustes no mesmo. “Chamei as secretarias do Planejamento e Fazenda, já que não tenho dinheiro público federal, quero saber qual o valor que tenho para suportar o subsídio, que vou colocar. Agora, o tamanho dele é que estou discutindo”, afirmou Melo.

Segundo ele, não adianta anunciar um subsídio que não se pode cumprir”, e é preciso considerar, por exemplo, as altas do diesel e do óleo. “Tudo isto eu levei em conta. Prefiro atrasar um pouquinho e anunciar algo que consigo cumprir. Você tem que ter uma tarifa que caiba no bolso do cidadão e do microempresário, pequeno, médio, que são quem empregam”, salientou. No ano passado, Porto Alegre recebeu R$ 25 milhões do governo federal para custear a gratuidade para idosos acima de 65 anos, público cujo custo, segundo Melo, é por volta de R$ 84 milhões.

O valor, considerado baixo pela Prefeitura, foi menos da metade dos R$ 70 milhões previstos inicialmente. A Prefeitura também transferiu da Carris, que é uma empresa pública, para a iniciativa privada, por um prazo estimado de 120 dias, quatro linhas transversais do transporte coletivo, que começaram a circular com os novos operadores na terça-feira. Conforme Melo, a alteração foi feita por uma simples troca entre ambos os serviços.

“A gente chegou à conclusão de que a Carris operou muitas vezes linhas privadas. Agora é a vez das empresas privadas operarem um pouco da Carris. O que aconteceu? Com o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), cobradores saíram e ficaram poucos deles. Hoje, as empresas que não têm mais cobradores estão pagando um pouco mais aos motoristas. O mercado atraiu os motoristas da Carris. Estamos fazendo uma contratação emergencial e, neste período, para não desqualificar o serviço, transferimos algumas linhas para o privado”.