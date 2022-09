"O que está em jogo é a liberdade", diz Bolsonaro sobre 7 de Setembro

publicidade

Em sua primeira declaração nesta quarta-feira (7), data de comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o “que está em jogo é a liberdade”.

“Mais que o Bicentenário, é a democracia e a liberdade de um povo. É só ver o que está acontecendo na América do Sul e em outros países”, disse o presidente no Palácio do Alvorada. “O que está em jogo é a nossa liberdade”, acrescentou.

Bolsonaro lembrou da comemoração da Independência quando adolescente, na cidade de Eldorado Paulista, no interior de São Paulo. “Então o povo que está indo as ruas [é] para festejar os 200 anos de Independência e uma eternidade de liberdade”, disse o presidente.

Na sequência, Bolsonaro convocou a população para comparecer aos atos espalhados por todo o país. “Compareça às ruas, dá tempo ainda, de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira, para comemorar a terra onde vivemos, terra prometida.”



Em seguida, Bolsonaro chegou à Esplanada dos Ministério para participar do desfile. A programação do desfile, que começou por volta das 9h, incluirá apresentações das Forças Armadas, das polícias Militar e Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, além da participação dos estudantes dos Colégios Militares e das escolas públicas do Distrito Federal.

Também vão participar do ato crianças e atletas atendidos pelo Programa Forças no Esporte, do Ministério da Defesa, bem como o Grupamento de Veteranos da 2ª Guerra Mundial, os "pracinhas", ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira.

Foto: Evaristo Sá / AFP

