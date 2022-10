OMC reduz drasticamente as previsões de crescimento do comércio mundial para 2023

publicidade

A Organização Mundial do Comércio (OMC) reduziu acentuadamente nesta quarta-feira (5) a previsão de crescimento do comércio mundial para 2023, em uma economia globalmente afetada por múltiplos choques, como a guerra na Ucrânia e restrições monetárias.

Os economistas da OMC esperam um crescimento do volume de comércio mundial de mercadorias de 3,5% em 2022 - um pouco maior do que o aumento de 3,0% previsto em abril, mas projetam um aumento de 1,0% para 2023 - número muito abaixo da estimativa anterior de 3,4% publicada em abril.

De acordo com as novas previsões da OMC, o PIB mundial deverá crescer 2,8% em 2022 e 2,3% em 2023 (1,0 ponto percentual a menos que a previsão anterior para este último valor). Em comparação, a OCDE, que manteve sua previsão em 3% para 2022, anunciou recentemente que espera um crescimento de 2,2% no próximo ano.

O FMI, por sua vez, espera um crescimento de 3,2% neste ano e de 2,9% em 2023. Se as previsões atuais da instituição se confirmarem, o crescimento do comércio desacelerará drasticamente em 2023, mas continuará positivo. No entanto, a OMC observa que há grande incerteza sobre as previsões devido à mudança na política monetária nas economias avançadas e ao caráter imprevisível da guerra lançada pela Rússia na Ucrânia.

Veja Também