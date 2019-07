Osmar Terra comenta em Gravataí políticas públicas de combate às drogas

publicidade

O Ministro da Cidadania e Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, esteve em Gravataí neste sábado, onde apresentou o painel sobre as Políticas Públicas de Combate ao Uso de Drogas e Enfrentamento à Violência. O evento aconteceu durante toda manhã no Centro de Eventos do Hotel Radar, na RS 118, e contou com a presença da comunidade civil e de autoridades locais.

Durante o encontro, o ministro apresentou as diferentes intervenções que o consumo de entorpecente causa no organismo, ponderou sobre transtornos mentais, perda de memória, isolamento e falou da falsa sensação de prazer que a droga provoca nos usuários. Ele também fez uma relação entre consumo, tráfico e a violência nos centros urbanos. Por fim, ponderou a importância da implementação de políticas públicas voltadas à essa problemática.

Terra defende um discurso contrário à regulamentação da prática do uso da maconha para fins medicinais. Ele avalia que a legalização, ainda que limitada à finalidade científica e terapêutica, seria difícil de controlar. O evento foi promovido pela prefeitura de Gravataí em conjunto com a Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul.