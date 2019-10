Ouça áudios vazados do presidente Jair Bolsonaro

publicidade

Na noite de quarta-feira (16), uma conversa atribuída ao presidente Jair Bolsonaro foi divulgada pela imprensa. Na gravação, ele supostamente solicita apoio para tirar o Delegado Waldir da liderança do partido na Câmara.

Após o vazamento, o presidente disse nesta quinta-feira (17) que, se alguém o "grampeou", foi um ato de desonestidade. "Eu não trato publicamente deste assunto. Converso individualmente. Se alguém grampeou telefone, primeiro é uma desonestidade", afirmou.

Em áudio obtido com exclusividade pela Record TV, Waldir diz que vai 'implodir' Bolsonaro e reclama da suposta articulação para sua saída do cargo de liderança. Hoje, a Secretaria-Geral Câmara informou que o parlamentar segue como líder do PSL na Casa.